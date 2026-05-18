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"Uns desistem, outros batem recordes": criador do Expochurrasco cita Senna e conta como entrou pro Guinness Book

Evento dedicado ao assado ocorreu no final de abril e, mesmo debaixo de  chuva, se tornou a atração recordista mundial em diversidade de proteínas

Carlos Redel

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