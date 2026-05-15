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Notícia

"Um jacaré na minha rua": dois murais artísticos serão inaugurados neste sábado em Porto Alegre

As obras podem ser vistas no Loteamento Santa Terezinha (Vila dos Papeleiros) e no pátio do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS)

André Malinoski

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