Porto Alegre

Novidade no Moinhos
Notícia

Torre histórica do Jardim do Dmae vai virar café em Porto Alegre: "Um dos espaços mais bonitos da cidade"

Iniciativa tem como inspiração o Café da Catedral, inaugurado em 2023. Edital deve ser lançado no segundo semestre

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS