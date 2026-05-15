Torre histórica do Jardim do Dmae vai virar café em Porto Alegre: "Um dos espaços mais bonitos da cidade"

Café deverá ser instalado na torre principal do Jardim do Dmae. Luciano Lanes / Dmae/Divulgação

O já charmoso Jardim do Dmae, situado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, deverá ganhar em breve mais uma atração. A instituição está planejando a instalação de um café no local, que deverá ocupar a torre principal do espaço.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a instalação do café será feita por meio de um termo de permissão de uso da torre, que hoje não está sendo utilizada. Além da estrutura, o eventual permissionário poderá também posicionar mesas e cadeiras ao ar livre, em áreas selecionadas do jardim, qualificando a experiência dos visitantes.

A projeção do órgão é lançar um edital em busca de interessados já no início do segundo semestre, com o objetivo que o projeto seja concluído ainda neste ano.

— O projeto de implantação de um café na torre histórica dos jardins do Dmae busca criar, em um dos espaços públicos mais bonitos e emblemáticos de Porto Alegre, um novo ambiente de convivência, cultura e valorização do patrimônio histórico da cidade. Localizado aqui no complexo da Estação de Tratamento de Águas Moinhos de Vento, o espaço já reúne arquitetura histórica, jardins contemplativos, e tem importante significado paisagístico e cultural para a cidade — destaca Jezoni Luis Dias Almeida, diretor Administrativo e Patrimonial do Dmae.

A principal inspiração para o projeto é o Café da Catedral, inaugurado em 2023 no jardim centenário do terreno do templo religioso, na Praça da Matriz.

— Essa iniciativa demonstrou um potencial de integração entre gastronomia, patrimônio público histórico e a qualificação dos espaços. Então, a proposta para o Jardim do Dmae pretende seguir a mesma lógica, criando um ambiente acolhedor e integrado entre o patrimônio histórico existente, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de uso do espaço público e fortalece a relação da população da cidade com seu patrimônio cultural — reforça Almeida.

Atrações do jardim

Além de ser ponto de encontro para piqueniques, rodas de chimarrão e lagarteadas no sol, o Jardim do Dmae conta hoje com diversos atrativos aos visitantes. Um dos mais requisitados é o Centro Histórico-Cultural Antônio Klinger Filho, galeria de arte inaugurada em 1986 que recebe exposições e outras atividades culturais, e que também funciona como sede atual da Associação Chico Lisboa.

No jardim, também estão alguns exemplares dos bancos de concreto que faziam parte do primeiro Auditório Araújo Vianna, sala de espetáculos que, até 1958, estava situada onde hoje é a Assembleia Legislativa do Estado, no Centro.

O espaço também abriga a fonte Afluentes do Guaíba, considerada o monumento público mais antigo de Porto Alegre. Instalada inicialmente na Praça da Matriz em 1866, a obra está no local desde 2014.

A fonte passou por uma revitalização, finalizada nesta sexta-feira (15), e será religada na segunda (18).