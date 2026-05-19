Porto Alegre

Mistérios em Porto Alegre
Notícia

Toca do Sapateiro: o que se sabe sobre a origem e as lendas do buraco no Morro do Osso

Cientificamente, local é considerado uma paleotoca; histórias têm passado ao longo de gerações, mesclando crimes, Revolução Farroupilha e escoteiros

Isadora Garcia

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