Porto Alegre

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Ruas, avenidas e até bairro inteiro: saiba onde ficam os 49 túneis verdes de Porto Alegre

"Censo" da prefeitura identificou 8.657 árvores nos locais; especialista explica o papel destes pontos na relação com os animais

Isadora Garcia

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