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Repaginado e com novo nome, antigo Refúgio do Lago reabre no parque da Redenção, em Porto Alegre

Agora chamado de Quintal da Redenção, empreendimento volta a funcionar em fase de testes a partir de sexta (22) e será relançado oficialmente no dia 29, com área kids, espaço coberto e coworking

Marcelo Gonzatto

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