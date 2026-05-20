Repaginado e com novo nome, antigo Refúgio do Lago reabre no parque da Redenção, em Porto Alegre

Espaço recebe últimos ajustes antes de reabertura. André Ávila / Agencia RBS

Uma das principais atrações do Parque da Redenção, em Porto Alegre, o antigo Refúgio do Lago vai reabrir em fase de teste nesta sexta-feira (22) após cinco meses fechado para mudanças que incluem uma nova configuração e uma troca de nome. O complexo gastronômico, que recebeu investimentos de R$ 400 mil, passará a ser chamado de Quintal da Redenção.

Um dos sócios do empreendimento, Thiago Gregório afirma que o local vai abrir inicialmente para colocar à prova a nova operação, avaliar a necessidade de eventuais ajustes e o tamanho das equipes ao longo de uma semana.

Na sexta-feira seguinte, dia 29, o complexo será relançado de forma oficial e com a configuração definitiva.

— Otimizamos o espaço para o que o público realmente quer. Melhoramos a experiência com uma área coberta, espaço kids e um contêiner de coworking com internet e tomadas para quem quer trabalhar no parque — afirma Gregório.

O uso da estrutura de coworking será gratuito.

Leia Mais Como as Feiras Ecológicas da Redenção conseguiram evitar o uso de 10 milhões de sacolas plásticas

Nesta segunda-feira (18), todo o local recebia últimos ajustes. Um funcionário envernizava a estrutura de madeira do espaço infantil, que foi renovado e conta com casinha, rampa e escorregador.

A nova área gastronômica coberta, localizada nos fundos do terreno, recebeu uma decoração rústica formada por lustres de vime e finas tiras de madeira que pendem do telhado na entrada. Também haverá um novo deck no acesso principal e redes para descanso.

O atendimento poderá ser realizado por meio dos totens que já existiam ou da equipe de funcionários.

Veja imagens da nova estrutura:

O antigo Refúgio do Lago foi aberto em 2022, um ano após a prefeitura concluir uma licitação que concedeu o espaço onde funcionava um orquidário por um período de cinco anos — que pode ser renovado automaticamente por outros cinco.

Após um início com bom movimento, houve uma queda da clientela entre 2024 e 2025 que motivou o fechamento temporário, em dezembro do ano passado, para implantar mudanças que reacendam o interesse do público e otimizem a operação, como reorganizar o funcionamento das cozinhas.

Atrações especiais durante a Copa do Mundo

A expectativa, agora, é que as alterações garantam a sustentabilidade do negócio. A Copa do Mundo vai motivar uma programação especial logo no início da nova etapa do empreendimento: será instalado um telão para transmissão das partidas, a exemplo do que foi feito na disputa de 2022, além de brindes, promoções e apresentações musicais.

— Atuamos em três frentes: otimizar o espaço conforme a demanda real, melhorar a experiência operacional e evoluir o negócio. Com essas mudanças, reduzimos riscos operacionais e atraímos públicos distintos — complementa Gregório.