Porto Alegre

Impactos da inundação
Notícia

"Recuperamos muita coisa, mas ainda há o que fazer": dois anos após enchente, moradores lutam para se reerguer em Porto Alegre

Trabalho de reconstrução prossegue em casas e empresas de bairros como Centro, Menino Deus, 4º Distrito e Sarandi

Marcelo Gonzatto

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