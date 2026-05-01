Quatro veículos são abandonados após acidentes em Porto Alegre nesta sexta-feira

Ao menos quatro acidentes foram registrados entre a madrugada e o início da manhã desta sexta-feira (1º) em Porto Alegre. E há uma coincidência entre eles: nas quatro ocorrências registradas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) os veículos foram abandonados pelos condutores.

O primeiro foi registrado na Avenida Protásio Alves, onde o motorista de um Meriva perdeu o controle, atravessou o canteiro central e capotou o veículo nas proximidades do acesso à Avenida Antônio de Carvalho. O carro permaneceu sobre uma das pistas, que precisou ser bloqueada no sentido bairro-Centro. O motorista deixou o local antes da chegada da fiscalização.

Um homem se apresentou ainda pela manhã à EPTC e relatou ser o proprietário do veículo. Ele alegou que o carro foi levado da frente da casa dele durante a madrugada e, por isso, a Brigada Militar foi acionada para registrar uma ocorrência por furto.

Outras três situações semelhantes foram registradas na área central de Porto Alegre. Na Avenida Erico Verissimo, o condutor de um Civic perdeu o controle do veículo, atingiu uma grade de proteção e abandonou o local. Com o impacto, o gradil foi arrastado até o carro parar, no sentido bairro–Centro. A parte dianteira do automóvel ficou danificada. Agentes da EPTC aguardam a remoção do veículo e trabalham para identificar o motorista.

Já na Avenida Osvaldo Aranha, em frente ao Instituto de Educação General Flores da Cunha, no sentido Centro-bairro, um Jeep Renegade foi abandonado com sinais de avaria em uma das rodas e na parte da frente. Segundo a EPTC, a suspeita é de que o carro tenha colidido contra uma proteção de concreto na entrada do Túnel da Conceição e, sem conseguir seguir, tenha sido abandonado na via.

Outro caso aconteceu na Rua Engenheiro Luiz Englert, antes da curva que dá acesso à Avenida Paulo Gama, na saída para o Túnel da Conceição. O motociclista perdeu o controle, colidiu contra o guard rail e abandonou a motocicleta.