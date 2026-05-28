Porto Alegre

João Alfredo
Notícia

Quase 10 anos depois, por que "Rua Completa" segue incompleta em Porto Alegre?

Obra planejada em 2017 tinha objetivo de construir ambiente compartilhado entre frequentadores, melhorar trânsito e fomentar comércio em via da Cidade Baixa

Vinicius Coimbra

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