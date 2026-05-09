Porto Alegre

 Violência animal
Notícia

Protesto na Redenção pede justiça pelo cachorro Branquinho, morto com golpes de picareta

Ativistas da causa animal cobraram medidas mais duras para quem comete maus-tratos; suspeita do crime chegou a ser presa, mas solta no dia seguinte

Guilherme Milman

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