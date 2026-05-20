Protesto fecha entrada do Campus do Vale na zona leste de Porto Alegre

Acesso está bloqueado na manhã desta quarta-feira. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Servidores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e trabalhadores dos Correios realizaram protesto na manhã desta quarta-feira (20).

Os manifestantes bloquearam totalmente os acessos ao Campus do Vale, no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre. Nenhum veículo ou ônibus conseguiu entrar na universidade até 11h, quando os acessos foram liberados.

O ato foi motivado pelo anúncio do fechamento da agência dos Correios do campus, previsto para o dia 31 de maio. Também se soma à greve dos técnicos-administrativos da instituição, que cobram acordos salariais.

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Em nota a UFRGS afirmou que as atividades acadêmicas e administrativas do Campus do Vale foram suspensas no turno da manhã e que estava negociando com manifestantes para manutenção de serviços essenciais, como os restaurantes universitários.

Uma reunião de avaliação estava marcada para 9h desta quarta-feira, no local. Por volta das 11h, os acessos foram liberados.

O que diz a UFRGS

Atividades acadêmicas e administrativas no Campus do Vale estão suspensas no turno da manhã desta quarta, dia 20 de maio.

A suspensão inclui as atividades de graduação e pós-graduação e se deve ao bloqueio das entradas do Campus do Vale pelo movimento grevista comandado pelo Sindicato dos Técnicos-Administrativos da UFRGS, UFCSPA e IFRS, a Assufrgs. O acesso está sendo liberado em casos específicos, como o acesso ao Colégio de Aplicação.

Atividades administrativas essenciais, sempre que possível, deverão ser mantidas em regime de teletrabalho.

A Administração Central da UFRGS está atenta aos acontecimentos e fazendo as negociações para manutenção dos serviços essenciais, como os Restaurantes Universitários.