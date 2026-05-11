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Primeira edição de mutirão de empregos oferece vagas de trabalho para pessoas com mais de 50 anos em Porto Alegre

Nove empresas disponibilizaram 289 vagas distribuídas para diversos cargos e funções

Maria Stolting

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