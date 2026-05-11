Primeira edição de mutirão de empregos oferece vagas de trabalho para pessoas com mais de 50 anos em Porto Alegre

Maria Cristina de Oliveira Dias, de 60 anos, é uma das pessoas buscando uma colocação profissional. Maria Stolting / Agencia RBS

Maria Cristina de Oliveira Dias, 60 anos, é uma das dezenas de pessoas buscando uma oportunidade de trabalho na primeira edição do Mutirão da Maturidade 50/60+, realizada nesta segunda-feira (11).

— Saí do meu antigo emprego para cuidar do meu irmão, que ficou doente e precisou se operar. Agora que ele está melhor, quero trabalhar para segurar as contas da casa. Ficar parada não dá — conta Maria Cristina.

O evento ocorre no Espaço de Oportunidades do Sine Municipal de Porto Alegre. O projeto é uma iniciativa da Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano da Capital e busca reintegrar pessoas com mais de 50 anos ao mercado de trabalho.

Nove empresas disponibilizaram 289 vagas distribuídas para diversos cargos e funções, com diferentes níveis de escolaridade. Até meio-dia, 200 vagas já haviam sido preenchidas.

A grande procura fará o mutirão integrar o calendário do Sine Municipal, bem como os feirões destinados à Pessoas com Deficiência e ao público LGBT+.

— Diante do êxito da ação, agora mensalmente nós estaremos fazendo esse feirão alusivo a esse público 50+ — explica o secretário da Inclusão e Desenvolvimento Humano da Capital Juliano Passini.