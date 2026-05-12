Porto Alegre terá 808 vagas na rede de acolhimento para pessoas em situação de rua durante Operação Inverno

Capital tem três albergues de livre acesso voltados a pessoas em situação de rua. Alex Rocha / PMPA/divulgação

A partir de sexta-feira (15), com o início da Operação Inverno, Porto Alegre terá 808 vagas na rede de acolhimento para pessoas em situação de rua. A ação de reforço contra o frio vai até 15 de agosto.

A Capital possui 688 vagas permanentes já disponíveis em três albergues, de livre acesso, e em dois abrigos e cinco casas de passagem, mediante encaminhamento. Com a Operação, outras 120 vagas temporárias serão abertas no bairro Floresta, em um espaço que já tem atendimento diurno no primeiro andar e agora, com a Operação Inverno, passará a oferecer, no segundo piso, as vagas para pernoite (leia mais abaixo).

Durante o inverno, a prefeitura também vai ampliar a abordagem social na região central da cidade até as 22h, com rondas e circulação de micro-ônibus. O objetivo é retirar as pessoas em situação de vulnerabilidade das ruas.

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No ano passado, a rede de acolhimento contava com 520 vagas permanentes e as mesmas 120 temporárias ampliadas durante o período da Operação Inverno. Mesmo com a busca ativa, as vagas não chegaram a ser totalmente ocupadas. Ainda sim, a prefeitura fez uma nova ampliação em 2026, por entender que há pessoas suficiente nas ruas para ocuparem esses espaços, desde que aceitem os serviços.

Segundo o secretário de Assistência Social, Matheus Xavier, a população pode indicar pessoas em situação de rua para a rede de acolhimento ligando para o número 156 e escolhendo a opção 7.

Durante os três meses da Operação Inverno, além da ampliação da capacidade de atendimento, serão distribuídos 9 mil cobertores para pessoas que escolherem permanecer nas ruas.

Onde ficam os albergues de Porto Alegre

Porto Alegre conta com três albergues para acolhimento de pessoas em situação de rua, que funcionam no modelo de pernoite, das 19h às 7h. Também estão à disposição serviços de higiene e alimentação.

Acolher 2 e Comendador Azevedo

Ficam localizados no mesmo prédio, na Rua Comendador Azevedo, 264, no bairro Floresta

Rua Comendador Azevedo, 264, no Juntos, somam 235 vagas .

. Há acolhimento para pessoas acompanhadas de pets e espaço destinado às mulheres e população LGBTQIA+.

Dias da Cruz

Fica na Avenida da Azenha, 366, no bairro Azenha

Oferece 90 vagas

Centro Pop

Fica na Rua Hoffmann, 247, bairro Floresta

Oferecerá 120 vagas de pernoite durante a Operação Inverno

Já funciona dirunamente, das 7h às 17h, com serviços de higiene, alimentação e encaminhamento

Como funcionam abrigos e casas de passagem

A rede do município possui dois abrigos e cino cassas de passagem.

Nos abrigos, aqueles que apresentam menor autonomia nas atividades diárias podem permanecer por um maior período de tempo. Nas casas de passagem, o prazo de permanência é de até 90 dias, com possibilidade de ampliar para mais 90, com o objetivo de reinserção no mercado de trabalho.

Para acessar esses locais, é necessário encaminhamento feito por assistente social da prefeitura.

Distribuição por bairro

Abrigos (113 vagas)

Menino Deus (abrigo Marlene)

Bom Jesus (abrigo Bom Jesus)

Casas de passagem (250 vagas)

Tristeza: 50 vagas para homens

Sarandi: 50 vagas para homens

Vila Ipiranga: 50 vagas para homens

Santana: 50 vagas para mulheres e população LGBTQIA+

Santa Maria Goretti: 50 vagas para famílias





*Estagiária sob supervisão de Cristiane Bazilio