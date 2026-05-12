Porto Alegre

Assistência social
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Porto Alegre terá 808 vagas na rede de acolhimento para pessoas em situação de rua durante Operação Inverno

De 15 de maio a 15 de agosto, prefeitura reforça ações de enfrentamento ao frio extremo com ampliação de 120 novos espaços temporários para além dos permantes

Isabela Daudt*

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