Porto Alegre

"Doar é Gol"
Notícia

Porto Alegre lança Campanha do Agasalho 2026 com tema inspirado na Copa do Mundo; saiba onde doar

Iniciativa busca a arrecadação de roupas e itens de inverno destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social na Capital

Maria Stolting

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