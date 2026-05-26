Porto Alegre lança Campanha do Agasalho 2026 com tema inspirado na Copa do Mundo; saiba onde doar

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta terça-feira (26), a Campanha do Agasalho 2026. Nesta edição, a iniciativa foi inspirada na Copa do Mundo e terá como tema “Doar é Gol”, com foco principal na arrecadação de cobertores, roupas infantis e peças masculinas.
Conforme a prefeitura, esses itens costumam chegar em menor quantidade aos pontos de coleta, mas peças femininas também poderão ser doadas (veja a lista com os pontos de coleta abaixo).
A mobilização busca chamar a atenção para a arrecadação de roupas e itens de inverno destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano na Capital.
Este é o sexto ano em que a campanha é coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Valéria Leopoldino, que destacou, durante o evento de lançamento no Teatro de Câmara Túlio Piva, a importância da doação de peças em bom estado:
— A campanha não é descarte. Cerca de 30% das peças destinadas acabam indo para o lixo. As roupas precisam vir em bom estado, porque o trabalho de separação é muito manual — explicou Valéria.
Em ano de Copa do Mundo, o tema da Campanha do Agasalho foi inspirado no evento esportivo. A proposta faz analogia entre a narração de jogadas de futebol e a doação de peças do guarda-roupa. A campanha começa a ser veiculada a partir de hoje na televisão, em jornais e no rádio.
Veja os pontos de coleta oficiais da Prefeitura de Porto Alegre
De segunda a sexta, das 9h às 17h
- Centro Administrativo Municipal: Rua General João Manoel, 157 – Centro
- Museu de Arte do Paço: Praça Montevidéu, 10 – Centro Histórico
Pontos de coleta parceiros com horários próprios:
- Shopping João Pessoa: Av. João Pessoa, 1831 – Farroupilha
- Máfia Club BT: Av. Praia de Belas, 1828 – Menino Deus
- Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC): Rua Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana
- Imperadores do Samba: Av. Padre Cacique, 1567 – Praia de Belas
- Instituto Caldeira: Tv. São José, 455 – Navegantes
- AABB Porto Alegre: Av. Cel. Marcos, 1000 – Pedra Redonda
- Pátio Guadix: Av. Juca Batista, 1305 – Espírito Santo
Demais pontos serão atualizados durante a campanha no site da prefeitura.