Porto Alegre lança Campanha do Agasalho 2026 com tema inspirado na Copa do Mundo; saiba onde doar

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta terça-feira (26), a Campanha do Agasalho 2026. Nesta edição, a iniciativa foi inspirada na Copa do Mundo e terá como tema “Doar é Gol”, com foco principal na arrecadação de cobertores, roupas infantis e peças masculinas.

Conforme a prefeitura, esses itens costumam chegar em menor quantidade aos pontos de coleta, mas peças femininas também poderão ser doadas (veja a lista com os pontos de coleta abaixo).

A mobilização busca chamar a atenção para a arrecadação de roupas e itens de inverno destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano na Capital.

Este é o sexto ano em que a campanha é coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Valéria Leopoldino, que destacou, durante o evento de lançamento no Teatro de Câmara Túlio Piva, a importância da doação de peças em bom estado:

— A campanha não é descarte. Cerca de 30% das peças destinadas acabam indo para o lixo. As roupas precisam vir em bom estado, porque o trabalho de separação é muito manual — explicou Valéria.

Lançamento ocorreu no Teatro de Câmara Túlio Piva nesta terça-feira. Maria Stolting / Agência RBS

Em ano de Copa do Mundo, o tema da Campanha do Agasalho foi inspirado no evento esportivo. A proposta faz analogia entre a narração de jogadas de futebol e a doação de peças do guarda-roupa. A campanha começa a ser veiculada a partir de hoje na televisão, em jornais e no rádio.

Veja os pontos de coleta oficiais da Prefeitura de Porto Alegre

De segunda a sexta, das 9h às 17h

Centro Administrativo Municipal : Rua General João Manoel, 157 – Centro

: Rua General João Manoel, 157 – Centro Museu de Arte do Paço: Praça Montevidéu, 10 – Centro Histórico

Pontos de coleta parceiros com horários próprios:

Shopping João Pessoa : Av. João Pessoa, 1831 – Farroupilha

: Av. João Pessoa, 1831 – Farroupilha Máfia Club BT : Av. Praia de Belas, 1828 – Menino Deus

: Av. Praia de Belas, 1828 – Menino Deus Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) : Rua Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana

: Rua Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana Imperadores do Samba : Av. Padre Cacique, 1567 – Praia de Belas

: Av. Padre Cacique, 1567 – Praia de Belas Instituto Caldeira : Tv. São José, 455 – Navegantes

: Tv. São José, 455 – Navegantes AABB Porto Alegre : Av. Cel. Marcos, 1000 – Pedra Redonda

: Av. Cel. Marcos, 1000 – Pedra Redonda Pátio Guadix: Av. Juca Batista, 1305 – Espírito Santo