Porto Alegre

Saúde mental
Notícia

Porto Alegre institui política municipal de acolhimento a pessoas enlutadas por suicídio

Intitulada “Vidas que Ficam”, iniciativa prevê grupos de escuta, atendimento psicológico, capacitação de servidores e campanhas de conscientização

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS