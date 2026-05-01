Porto Alegre ganha novo sistema para monitorar raios e prever tempestades com mais antecedência

Tempestade de raios na Região Metropolitana de Porto Alegre. Observatório Heller & Jung / Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre passou a contar com novo sistema para monitorar raios, uma tecnologia que permite prever a chegada e a intensidade de tempestades com maior antecedência. A ferramenta já está em operação na central de monitoramento do órgão.

O equipamento faz parte de rede mundial de sensores de descargas atmosféricas chamada Earth Networks, de origem norte-americana. Uma antena detecta a atividade elétrica e envia os dados para a central a cada minuto.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil, Felipe Farias, o sistema consegue diferenciar os raios que ocorrem entre nuvens e os que tocam o solo. A cada 15 minutos, a ferramenta desenha um polígono no mapa, indicando a trajetória da tempestade.

— Com isso, conseguimos inferir se a tempestade está se direcionando para um determinado local, com que intensidade ela está e vai atingir esse local — explica Farias.

A intensidade é medida pela quantidade de descargas por minuto. Um polígono na cor roxa, por exemplo, indica mais de 25 descargas por minuto, o que, segundo o meteorologista, representa "condição para tempo severo, rajada de vento, queda de granizo e acumulado de chuva em forma de pancadas mais fortes".

O objetivo não é prever um raio antes que ele aconteça, mas usar a atividade elétrica para rastrear o deslocamento e a força de um temporal, permitindo a emissão de avisos mais precisos. As informações geradas pelo novo sistema são trabalhadas pela equipe do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) e disponibilizadas ao público pela plataforma Poaclima.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues, a população também pode receber os avisos pelo WhatsApp. Uma nova funcionalidade foi implementada na plataforma, permitindo que o usuário, ao autorizar o uso da sua localização, saiba se está em uma área sob aviso.

A nova ferramenta é vista como essencial diante do aumento da frequência de eventos climáticos extremos.

— A tendência, baseada no aquecimento global, mudanças climáticas, é que isso fique mais frequente ainda — afirma o meteorologista Felipe Farias.