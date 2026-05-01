Porto Alegre

Prevenção climática
Notícia

Porto Alegre ganha novo sistema para monitorar raios e prever tempestades com mais antecedência

Tecnologia norte-americana, que já está em operação, detecta descargas atmosféricas e ajuda a prever o deslocamento e a intensidade de temporais

Alberi Neto

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