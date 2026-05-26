Porto Alegre amanhece coberta pela neblina; confira imagens

Quem saiu de casa na manhã desta terça-feira (26) em Porto Alegre se deparou com uma cidade coberta pela neblina. A Capital registrou pontos encobertos pelo fenômeno climático, sobretudo na área central. Por volta das 9h30min a cidade permanecia com uma densa neblina e alta umidade.

A chuva chegou com força por volta das 10h, aumentando a sensação de frio.

O que é o nevoeiro?

A Climatempo explica que o nevoeiro é como uma nuvem em que a base se forma próxima ao chão. A depender da sua densidade, o aspecto fica mais esbranquiçado, o que pode impedir a visão de objetos a poucos metros de distância. Dessa forma, pode afetar não apenas operações de aeroportos, mas também o trânsito em rodovias.

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Tecnicamente, o nevoeiro é a umidade que se condensa perto do solo. São gotículas de água extremamente pequenas que ficam em suspensão perto da superfície.

Por que o nevoeiro deixa a visibilidade reduzida?

A chamada "visibilidade horizontal" pode ser entendida como a distância que se consegue enxergar a olho nu. Quanto mais denso o nevoeiro, mais difícil de visualizar o horizonte. Quando o fenômeno está presente, a visibilidade fica restrita a menos de um quilometro.

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