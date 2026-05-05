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Plano Diretor: Câmara avança em votação marcada por divergências sobre construções em Porto Alegre

Sessão teve duas emendas aprovadas e três rejeitadas; propostas tratam da altura de prédios, do zoneamento e da expansão urbana

Airton Lemos

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