"Para incluir todos os trabalhadores": festival lota a Casa do Gaúcho em Porto Alegre

Show do Bloco da Laje no Festival do Trabalhador e da Trabalhadora. Leonardo Martins / Agência RBS

A chuva intensa que caiu sobre Porto Alegre na tarde desta sexta-feira, 1º de maio, não esvaziou a Casa do Gaúcho. No interior do Parque Harmonia, o "Festival do Trabalhador e da Trabalhadora: Cultura em Movimento" reuniu multidão, apesar do temporal. A programação, que começou às 10h, está prevista para seguir até as 22h.

O evento incluiu shows de Chico Chico, Bloco da Laje, Moreno Morais, Imperadores do Samba, Terreira da Tribo, DJ Ninguém, Preconceito Zero e Gelson e Nelson, além de batalha de rimas, grafite, teatro, dança e uma feira de economia solidária com 80 expositores.

O evento foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Rio Grande do Sul, pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e por uma série de federações, movimentos sociais e sindicatos. A entrada foi gratuita.

Nas barracas espalhadas pelo espaço, havia venda de alimentos e bebidas artesanais, produtos da agricultura familiar e agroecológica, vestuário, itens de economia circular e produtos naturais. A produção ficou por conta da HD'Arte.

"Para incluir todos os trabalhadores"

Ao lado das tradicionais falas políticas, a cultura e a economia solidária entraram na programação. Leonardo Martins / Agência RBS

O presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci, explicou por que a entidade decidiu mudar o formato da celebração neste ano.

Segundo ele, a mudança foi intencional: ao lado das tradicionais falas políticas, a cultura e a economia solidária entraram na programação como forma de ampliar o alcance da mobilização.

— Resolvemos fazer um festival para celebrar, cantar a luta e também chamar a cultura, a arte e o teatro para fazerem parte desse movimento, para incluir todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente da forma de trabalho — acrescenta.

Segundo Cenci, a luta pela redução da jornada para 40 horas semanais e o fim da escala 6x1 foi eleita como pauta central da classe trabalhadora, e a data de 1º de Maio foi escolhida para marcar esse posicionamento com mais amplitude.

— Faz anos que a gente luta por essa redução da jornada para 40 horas e o fim da escala. E coincidiu que, neste ano, nós elegemos essa luta como a pauta central da classe trabalhadora. Porque, por trás disso, há toda uma outra condição de vida: mais tempo para a saúde, mais tempo para a cultura, mais tempo para ficar com a família — afirma Cenci.

Além da jornada, Cenci listou outras demandas presentes no evento: o combate ao feminicídio, o enfrentamento da precarização do trabalho, que, segundo ele, já atinge até professores, e a defesa da democracia e da soberania nacional.

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Feira reúne economia solidária

Eva Dorneles de Lacerda (segunda da direita para a esquerda) veio de Canoas para vender pães, cucas e bolachas. Leonardo Martins / Agência RBS

Entre os 80 expositores da Feira da Economia Solidária e Criativa, Eva Dorneles de Lacerda, 66 anos, veio de Canoas, na Região Metropolitana, para vender pães, cucas e bolachas da Cooperativa Vida Saudável. Para ela, o evento vai além da venda de produtos e também representa um espaço de encontro, visibilidade e valorização do trabalho coletivo.

Eva destaca que a feira permite não apenas complementar a renda, mas trocar experiências com outros produtores e se aproximar do público, em um ambiente que reforça o sentido de comunidade e de luta compartilhada.