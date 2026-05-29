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Osvaldo Aranha: avenida que ditou tendências no comércio e na boemia vive nova fase em Porto Alegre

Região vê crescer lojas de serviços, bem-estar e comércio voltado a quem circula a pé. Efervescência noturna deu lugar a movimento concentrado em dias de shows

Mathias Boni

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