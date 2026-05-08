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Álbum da Copa 2026: veja onde trocar figurinhas em Porto Alegre

De bancas históricas a espaços em shoppings, saiba onde encontrar outros colecionadores para dividir a conta dos 980 cromos

Juliano Lannes*

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