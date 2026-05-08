Álbum da Copa 2026: veja onde trocar figurinhas em Porto Alegre

De quatro em quatro anos, o clima de Copa do Mundo toma conta das ruas do país. Junto a ele, o tradicional hábito de colecionar o álbum oficial volta a empolgar torcedores às vésperas de mais uma edição do Mundial. Em Porto Alegre, a febre mobiliza grupos para troca de figurinhas.

Esta será a 15ª edição do livro ilustrado e também a maior já produzida. Com 112 páginas, possui 980 cromos, 68 deles especiais, e contempla todas as 48 seleções que participarão do torneio.

Os envelopes com sete figurinhas custam R$ 7. Neste ano, os colecionadores podem escolher o acabamento do álbum. Os preços variam de acordo com a versão:

Capa brochura (tradicional): R$ 24,90

R$ 24,90 Capa dura: R$ 74,90

R$ 74,90 Capa dura versão prateada: R$ 79,90

R$ 79,90 Capa dura versão dourada: R$ 79,90

Na capital gaúcha, a Panini deu início à comercialização das figurinhas e dos álbuns da edição de 2026 no final de abril.

Para não te deixar na mão quando as figurinhas repetidas começarem a acumular, Zero Hora lista diversos pontos da cidade onde são organizados grupos de trocas, entre shoppings, bancas e locais oficiais.

Onde trocar figurinhas em Porto Alegre

Bancas de jornal e revistas tradicionais

Centro

Banca Brasília – Rua Siqueira Campos, 1240, Centro Histórico. Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Aos sábados (eventualmente), das 8h às 13h

– Rua Siqueira Campos, 1240, Centro Histórico. Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Aos sábados (eventualmente), das 8h às 13h Banca Maiser – Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico. Segunda a sábado, a partir das 12h

– Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico. Segunda a sábado, a partir das 12h Banca Multi – Rua dos Andradas, 1000, Centro Histórico. Segunda a sábado. Horário não informado

– Rua dos Andradas, 1000, Centro Histórico. Segunda a sábado. Horário não informado Banca Berta – Praça Berta Starosta, Bom Fim. Sábado, das 11h às 19h

Zona Norte

Banca Abaeté – Rua Abaeté, 24 (esquina com a Avenida Assis Brasil), bairro Sarandi. Todo sábado a partir das 14h

Zona Sul

Banca do Mozart – Rua José de Alencar, 600, bairro Menino Deus. Sábados, das 10h às 17h, e também aos domingos

– Rua José de Alencar, 600, bairro Menino Deus. Sábados, das 10h às 17h, e também aos domingos Banca da Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 2683 (em frente à Caixa), bairro Tristeza. Segunda a sábado, das 9h às 19h

– Avenida Wenceslau Escobar, 2683 (em frente à Caixa), bairro Tristeza. Segunda a sábado, das 9h às 19h Stand Azenha – Avenida Azenha, 817. Sábados, das 9h às 17h

– Avenida Azenha, 817. Sábados, das 9h às 17h Barril Pub – Avenida Wenceslau Escobar, 2997, bairro Tristeza. Todos os sábados às 11h

Shoppings e estabelecimentos com pontos de troca

Viva Open Mall – ponto de troca na Panini Point. De segunda a sexta-feira, das 17h às 21h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 14h às 16h

– ponto de troca na Panini Point. De segunda a sexta-feira, das 17h às 21h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 14h às 16h BarraShoppingSul – na loja Panini e na livraria Cameron. Na loja Panini, as trocas ocorrem todos os domingos, das 14h às 20h

– na loja Panini e na livraria Cameron. Na loja Panini, as trocas ocorrem todos os domingos, das 14h às 20h Pontal Shopping – quiosque oficial da Panini no Piso 01 (em frente à Simmons) e lounge anexo exclusivo para troca de figurinhas. A iniciativa integra o projeto "Copa no Pontal"

– quiosque oficial da Panini no Piso 01 (em frente à Simmons) e lounge anexo exclusivo para troca de figurinhas. A iniciativa integra o projeto "Copa no Pontal" Shopping Total – espaço para troca próximo à praça de alimentação. Funciona nos mesmos horários do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

– espaço para troca próximo à praça de alimentação. Funciona nos mesmos horários do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h Shopping Iguatemi – espaço da livraria Cameron, localizado em frente ao cinema. Funciona nos mesmos horários do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

– espaço da livraria Cameron, localizado em frente ao cinema. Funciona nos mesmos horários do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h Shopping Praia de Belas – posto oficial de troca de figurinhas da Panini. Os encontros ocorrem até o dia 20 de julho, das 10h às 22h, no 3º piso do shopping

– posto oficial de troca de figurinhas da Panini. Os encontros ocorrem até o dia 20 de julho, das 10h às 22h, no 3º piso do shopping Shoppings Bourbon – dois tipos de ação:

– dois tipos de ação: Clube dos Craques (parceria com a Coca-Cola): mesas e puffs para troca de figurinhas. Disponíveis de 6 de maio a 19 de julho de 2026 nos Bourbon Wallig, Assis Brasil e Teresópolis, Shopping CenterLar, Moinhos Shopping e Zaffari Hípica

(parceria com a Coca-Cola): mesas e puffs para troca de figurinhas. nos Bourbon Wallig, Assis Brasil e Teresópolis, Shopping CenterLar, Moinhos Shopping e Zaffari Hípica Super Arena Panini (além do espaço para troca, há ativações de chute ao gol, totó, totó humano, futebol sentado, sinucabol e máquina de brindes. Disponível a partir de 13 de maio até 19 de julho no Bourbon Ipiranga e no Bourbon Country.

(além do espaço para troca, há ativações de chute ao gol, totó, totó humano, futebol sentado, sinucabol e máquina de brindes. Farmácias São João – ponto de troca nas unidades das avenidas Wenceslau Escobar (2.409), Assis Brasil (3.277), Ipiranga (1.801), Carlos Gomes (1.723) e na rua Quintino Bocaiúva (1.669), no bairro Rio Branco. Os encontros ocorrem todos os sábados, a partir das 15h

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Locais oficiais

Arena Panini – ponto oficial de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026. Localizado no stand de vendas do Square Garden (empreendimento da Melnick), na Rua Felipe de Oliveira, 35.

7 e 13 de maio de 2026 – das 17h às 19h

9 e 16 de maio de 2026 – das 10h às 19h