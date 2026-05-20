Obra particular rompe tubulação de gás no bairro Bela Vista, em Porto Alegre

Rompimento na rede de gás natural mobilizou equipes da Sulgás no final da manhã desta quarta-feira (20), no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. O incidente ocorreu na Rua Passo da Pátria.
De acordo com informações oficiais da concessionária, a tubulação foi atingida acidentalmente durante obra particular na rede pluvial.
O vazamento de gás natural decorrente do impacto foi controlado pelas equipes de emergência da Sulgás, que isolaram a quadra para garantir a segurança de moradores e pedestres.
Até o final da manhã, o desabastecimento atingia dois clientes da região. Técnicos da companhia permanecem no local realizando a manutenção do duto e os testes de pressão necessários.
A liberação do fornecimento de gás para os imóveis afetados ocorrerá assim que os protocolos de segurança forem concluídos. O trânsito no trecho apresenta lentidão devido ao maquinário na pista.