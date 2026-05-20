Porto Alegre

Rua Passo da Pátria
Notícia

Obra particular rompe tubulação de gás no bairro Bela Vista, em Porto Alegre

Acidente provocou desabastecimento para dois clientes. Trabalho de manutenção está sendo realizado

Leandro Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS