Obra particular rompe tubulação de gás no bairro Bela Vista, em Porto Alegre

Técnicos da Sulgás trabalham no reparo dos danos. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Rompimento na rede de gás natural mobilizou equipes da Sulgás no final da manhã desta quarta-feira (20), no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. O incidente ocorreu na Rua Passo da Pátria.

​De acordo com informações oficiais da concessionária, a tubulação foi atingida acidentalmente durante obra particular na rede pluvial.

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O vazamento de gás natural decorrente do impacto foi controlado pelas equipes de emergência da Sulgás, que isolaram a quadra para garantir a segurança de moradores e pedestres.

​Até o final da manhã, o desabastecimento atingia dois clientes da região. Técnicos da companhia permanecem no local realizando a manutenção do duto e os testes de pressão necessários.