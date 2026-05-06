Novo “morango do amor”? Conheça o bolo-pudim, doce que viralizou nas redes sociais

Um novo “morango do amor" começou a ganhar espaço nas redes sociais: o bolo-pudim. O doce tem viralizado em vídeos no Instagram e no TikTok. O formato mais comum é o de grandes tortas com pequenos pudins no topo. No recheio, uma das camadas também leva pudim.

Em Porto Alegre, a doceria Grife dos Doces, localizada no bairro Cidade Baixa, tem apostado no sabor desde março.

— Começamos a fazer mesmo depois que viralizou. Sempre fizemos bolos e pudins. E aí, desde que começou a ter a febre do bolo-pudim, resolvemos aderir também — explica a proprietária, Nicolli Santanna, 28 anos.

Ela conta que esse foi o primeiro sabor a esgotar durante o festival de venda de fatias de tortas realizado pelo estabelecimento em 26 de abril. Foram cerca de 250 fatias de bolo-pudim vendidas – cada uma com aproximadamente 400 gramas.

Na receita da doceria, a torta é montada com pão de ló, uma camada de creme de doce de leite misturado com leite em pó e outra de pudim. Finalizando a sobremesa, a cobertura leva chantilly batido com leite em pó e mini pudins na decoração.

Entre os desafios do preparo, está a atenção redobrada exigida na hora de retirar a camada de pudim da forma para adicioná-la ao bolo.

Na doceria visitada, a fatia custa R$ 25. O local funciona todos os dias, das 13h30min às 22h30min, nas modalidades presencial e delivery

No bairro Menino Deus, o bolo-pudim da confeitaria PH Doces tem formato redondo e leva três pudins pequenos no topo, acompanhados de uma decoração com chantilly. A receita conta com três camadas de pão de ló e duas de recheio: uma de pudim e outra de brigadeiro de caramelo.

— Basicamente, o que lembra o pudim é o gosto do caramelo. Então quisemos trazer o brigadeiro de caramelo para também ressaltar ainda mais o sabor do pudim no bolo — destaca a confeiteira-chefe, Cristiane Ricordi, que administra o estabelecimento ao lado do marido, Nelson, de 45 anos.

Na versão para 20 pessoas, o bolo pesa 2,9 quilos. Já a fatia individual tem cerca de 370 gramas. Os estabelecimentos também oferecem a opção de adicionar caldas à fatia, em sabores como leite em pó e chocolate.

Na confeitaria visitada, o bolo para 20 pessoas custa R$ 165. Individualmente, cada fatia é vendida por R$ 18. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 18h, nas modalidades presencial e delivery

Será que o bolo-pudim veio para ficar?

Na metade de 2025, o morango do amor – com brigadeiro e calda de açúcar avermelhada – se tornou a principal tendência entre os doces. Em Porto Alegre, a fruta chegou até a faltar em supermercados. Desde então, porém, a procura diminuiu.

Agora, com a ascensão do bolo-pudim nas redes sociais, as empresárias consultadas acreditam que o doce tende a se estabelecer.