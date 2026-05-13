Negócios perto do consulado americano em Porto Alegre vivem de altos e baixos: "Tudo depende do governo dos EUA"

Crises diplomáticas, participação em conflitos ou ajustes orçamentários na Casa Branca ditam o destino de pequenos negócios na zona norte de Porto Alegre. Essa dependência de fatores externos molda a rotina de quem investiu no entorno do Consulado-Geral dos Estados Unidos e transforma a geopolítica em um fator de interesse dos empreendedores da região.

— Temos de estar sempre prontos para passar por alguma instabilidade — pontua João Lima, 24 anos, sócio-proprietário da Bunker Assessoria Consular, localizada a poucos metros do consulado.

A representação diplomática norte-americana foi inaugurada em 2017 na Avenida Assis Brasil, bairro Passo D’Areia, em uma área onde antes havia um supermercado. O local oferece serviços a cidadãos americanos e provê vistos aos que querem entrar nos Estados Unidos temporariamente.

Consulado funciona onde antes operava supermercado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

João Lima conta que a empresa começou no mesmo ano de abertura do consulado, com serviços de suporte aos solicitantes de vistos, como fotografia e guarda-volumes. Depois, o negócio migrou para ajudar interessados no trâmite burocrático.

Ele cita que o período entre a inauguração do consulado e pré-pandemia foi o de fluxo mais intenso na economia da região.

— O movimento presencial caiu 50% desde 2019, que foi o nosso melhor ano. Com pandemia e enchente, o consulado foi o último negócio a voltar. Também trabalhamos com assessoria online, que nos dá mais tranquilidade — afirma o empreendedor.

O empresário Tiago Guerrieri Santos, 47 anos, tem dois estacionamentos de veículos na Rua Andaraí, ao lado do posto diplomático, onde também tira foto dos solicitantes, necessária para o visto, e disponibiliza guarda-volumes, para itens que não podem entrar no consulado.

Segundo ele, nas conversas com outros empreendedores, há uma sensação comum: menos atendimentos na sede consular e redução na busca por vistos para os Estados Unidos.

— Tínhamos uma expectativa grande com a Copa do Mundo, mas o aumento de movimento não se confirmou. Os melhores momentos foram em 2023 e no início de 2024. Porém, depois teve a enchente, que travou tudo. Melhorou depois porque tinha acumulado pedidos de vistos. Consulado é variável: um dia dá muito, em outros não — conta.

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O empresário também diz acreditar que o movimento menor pode ser explicado pelo momento econômico brasileiro e o custo para tirar o visto.

— Trabalhar direto com o consulado é difícil porque é outro país. Se há feriado no Brasil, eles não abrem; se o feriado é nos Estados Unidos, também fecham. Além disso, o país se envolveu em questões de guerras. Entendemos que muitas pessoas ficam com receio de viajar — opina.

Maior cliente

Kelly Cristina Caprara, 53 anos, apostou em oferecer acomodações às pessoas que precisam ir ao consulado. Na Rua Bezerra de Menezes, ela têm sete apartamentos disponíveis para aluguel nas principais plataformas digitais de hospedagens.

Também mantém um estacionamento para veículos, negócios que administra com a ajuda do marido e do filho.

— Fizemos investimentos para conquistar o público do consulado, que é o nosso principal cliente hoje. Se a pessoa tem uma demanda de uma viagem urgente, vem para cá se a data é mais próxima do que em outros consulados. De fora do país, recebemos venezuelanos, chilenos e brasileiros que moram no Exterior e precisam renovar o visto — relata.

Se o movimento diminui por causa do consulado, há uma demanda habitual de visitantes que querem conhecer Porto Alegre.

— Passamos pela pandemia, enchentes, altos e baixos, muita demanda e baixa demanda. Tudo depende das ações do governo dos Estados Unidos, do que sai na mídia. Estamos sempre acompanhando as notícias para ficar informados — acrescenta.

Kelly e o marido Herald Thomas de Busby oferecem hospedagem e estacionamento ao lado do consulado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em busca do visto

Na segunda-feira (11), quando Zero Hora esteve na região, o movimento era intenso no consulado. Angela Vaccari, 46 anos, moradora de Curitiba, no Paraná, estava com o filho na saída do ponto diplomático.

— Acho mais seguro vir para Porto Alegre do que ir ao consulado de São Paulo. Entrei 9h30min e saí 11h30min. Foi minha primeira vez aqui, e achei um atendimento rápido, tranquilo. Estou renovando para viajar para os Estados Unidos nas férias de fim do ano — disse.

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A estudante Milara Panizzon, 21 anos, recebeu o visto para estudar psicologia pelos próximos quatro anos no país da América do Norte. Moradora de Caxias do Sul, na Serra, ela começou o processo para obter a autorização há pouco mais de um mês e não teve dificuldades.

— A fila estava mais demorada, tinha bastante gente. Demorei mais de duas horas. Já a conversa foi rápida, durou dois ou três minutos com o entrevistador. Confirmei as informações e deu tudo certo — conta a jovem.

Milara Panizzon estudará psicologia nos Estados Unidos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que diz o consulado

Zero Hora questionou sobre a queda nos atendimentos alegada pelos empresários, mas não obteve retorno do consulado dos Estados Unidos até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.