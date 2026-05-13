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Notícia

Negócios perto do consulado americano em Porto Alegre vivem de altos e baixos: "Tudo depende do governo dos EUA"

Movimento de clientes nos negócios próximos ao posto diplomático é influenciado por fatores como crises e flutuação da economia norte-americana

Vinicius Coimbra

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