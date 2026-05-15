Porto Alegre

Vida noturna
Notícia

"Não temos o poder de impedir que as pessoas ocupem o passeio público": bar é interditado por perturbação de sossego no bairro Rio Branco

Prefeitura diz que medida ocorre após "reiteradas denúncias" relacionadas a poluição sonora e ocupação irregular da calçada

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS