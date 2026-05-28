Motorista que colidiu contra padaria no bairro Floresta, em Porto Alegre, responderá por embriaguez ao volante

O motorista de 45 anos que colidiu contra uma padaria no bairro Floresta, em Porto Alegre, vai responder por crime de trânsito. O acidente aconteceu por volta das 4h30min desta quinta-feira (28) no cruzamento das ruas Dr. Timóteo e Cristóvão Colombo.

O homem responderá por embriaguez ao volante e fuga do local. O teste do bafômetro apontou uma concentração de 0,52 miligrama de álcool por litro de ar. Resultados acima de 0,34 são considerados crime de trânsito.

Segundo a Polícia Civil, foi estabelecida uma fiança de R$ 5 mil. Até o momento, o valor não foi pago e o motorista foi recolhido ao sistema prisional.

O homem dirigia uma SUV Mitsubishi quando perdeu o controle do veículo e invadiu o estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o carro subindo a calçada, atravessando a cortina de ferro do estabelecimento e depois dando ré. Uma banca de revistas também foi atingida. Apesar dos estragos, não houve feridos.