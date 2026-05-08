Porto Alegre

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Motorista capota carro e tenta fugir no bairro Partenon, em Porto Alegre

Segundo a Brigada Militar, homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetro

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