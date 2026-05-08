Motorista capota carro e tenta fugir no bairro Partenon, em Porto Alegre

O acidente ocorreu por volta das 3h, na Av. Outeiro. Marcos Pacheco / RBS TV

O motorista de um carro foi detido na madrugada desta sexta-feira (8) após capotar o veículo e tentar fugir no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Uma mulher que estava no automóvel ficou ferida

O acidente ocorreu por volta das 3h, na Avenida Outeiro. De acordo com a Brigada Militar, o homem perdeu o controle do carro, bateu em um poste e só parou após atingir o portão de uma residência e capotar o veículo.