Porto Alegre

Virou rotina
Notícia

Moradores denunciam sequência de furtos de cabos subterrâneos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Relatos apontam ações durante a madrugada em diferentes ruas da região, com quedas de energia, prejuízos e aumento da sensação de insegurança

Airton Lemos

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