Porto Alegre

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Monumento mais antigo de Porto Alegre, fonte de 160 anos passa por revitalização; veja imagens

Conjunto de estátuas representa os afluentes do Guaíba. Entrega está prevista para sexta-feira

Mathias Boni

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