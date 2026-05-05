Incêndio atinge padaria no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Um incêndio destruiu uma padaria no bairro Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre, no início da manhã desta terça-feira (5). As chamas tiveram início por volta das 5h.

A padaria fica localizada na esquina das ruas Barão da Amazonas com a Felizardo. No mesmo prédio funciona ainda um chaveiro e uma lanchonete.

As chamas atingiram praticamente a altura do prédio ao lado, de cinco andares. O telhado do imóvel caiu, destruído pelo fogo.

Por volta das 6h20min, o incêndio foi controlado e teve início o trabalho de rescaldo, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo o proprietário da padaria, que está no local, não havia ninguém no estabelecimento no momento do incêndio.

Prédios vizinhos não foram atingidos

Segundo a a capitã do Corpo de Bombeiros Neusa Rezer de Moraes, pelo menos 26 agentes e seis caminhões atenderam a ocorrência. Nenhum deles se feriu.

— Nossa maior dificuldade foi o acesso. Como é madrugada, as portas estavam todas fechadas. Entramos, fizemos o combate. Quando chegamos, toda parte da esquina já estava tomada — afirmou.

Leia Mais Vídeo mostra momento de explosão durante incêndio no bairro Petrópolis; veja

A capitã diz ainda que as edificações vizinhas não foram atingida.

— Fizemos toda a proteção e não houve expansão desse incêndio, as edificações que não tinham sido atingidas, não foram atingidas — afirmou a capitã.

"Medo que as chamas viessem pro nosso edifício"

A advogada Priscila Omero, 41 anos, moradora do prédio vizinho, conta que conseguiu ver o início do fogo.

— Comecei a ouvir uns barulhos de estalo, como se tivesse alguém marreteando. Aí eu fui ao banheiro e eu ouvi os estalos. Peguei uma cadeira, subi e daí o fogo já tinha pegado ali na lanchonete, que é aqui do lado do meu prédio — conta a advogada.

Ela relatou ainda que um dos vidros das janelas do seu apartamento chegou a quebrar por conta do calor provocado pelo fogo.

— Muito tenso. Foi um terror, com medo que as chamas viessem pro nosso edifício — relata.

Explosão

Vídeo feito pelo colunista Rodrigo Lopes registrou o momento em que acontece uma explosão durante incêndio no interior da padaria. As imagens mostram bombeiros serrando uma porta para entrar no estabelecimento e combater as chamas quando há o barulho.

O trânsito chegou a ser interrompido pela EPTC no trecho, mas já foi liberado.

A Defesa Civil também esteve no local para avaliar as condições do imóvel e se nenhum prédio das proximidades teve danos.

Ainda não se sabe o que deu início ao fogo.