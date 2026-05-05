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Incêndio atinge padaria no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Ainda não se sabe o que deu início ao fogo. Por volta das 6h20min as chamas foram controladas 

Rodrigo Lopes

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Leandro Rodrigues

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