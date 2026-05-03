Porto Alegre

Carnaval fora de época
Notícia

Honk!POA encerra festival com cortejo de fanfarras e atrações internacionais em Porto Alegre

7ª edição começou na quinta-feira (30) e seguiu até este domingo, com apresentações itinerantes e intervenções temáticas à cidade

Kizzy Abreu

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