Honk!POA encerra festival com cortejo de fanfarras e atrações internacionais em Porto Alegre

O cortejo de encerramento do Honk!POA reuniu músicos e público nas ruas de Porto Alegre neste domingo (3). Com participação de grupos de diferentes regiões do Brasil e também atrações internacionais, a 7ª edição do festival manteve a proposta de levar apresentações gratuitas para espaços públicos.

Ao longo do percurso, o evento combinou música e intervenções artísticas em formato itinerante. Sem estrutura de palco, as apresentações aconteceram em meio ao público, em uma dinâmica que prioriza a proximidade entre artistas e espectadores e transforma a circulação pela cidade em parte da experiência cultural.

Criado a partir de uma rede internacional de festivais, o Honk!POA tem como proposta ampliar o acesso à cultura e incentivar o uso dos espaços públicos por meio da música. A iniciativa reúne grupos independentes e aposta na circulação pelas ruas como forma de aproximar artistas e público.