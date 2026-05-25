Homem morre após colidir carro contra poste na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Carro colidiu com poste por volta das 4h desta segunda-feira em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um homem morreu após colidir o carro contra um poste na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Veríssimo Rosa, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. O acidente foi por volta das 4h desta segunda-feira (25).

O acidente foi no sentido Centro-bairro da Avenida Ipiranga. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o motorista não resistiu aos ferimentos.

O condutor era servidor em contrato temporário com a Brigada Militar (BM) e trabalhava desde 2021 como técnico de enfermagem no Hospital da BM. Ele foi identificado como Paulo Henrique Ribeiro da Silva, 39 anos, e estaria a caminho do serviço, de acordo com a corporação.

Segundo relato de testemunha, Silva dormiu ao volante. Conforme o delegado Gustavo Pereira, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, a vítima estava sem cinto de segurança no momento do acidente.

O corpo de Silva foi retirado do veículo pouco antes das 6h. Ele conduzia um Citroën C3 preto e estava sozinho. Duas faixas da Avenida Ipiranga chegaram a ser bloqueadas, mas foram liberadas logo depois da retirada.

Capotamento na Cristiano Fischer

Veículo colidiu com uma árvore antes de capotar. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na Rua Professor Cristiano Fischer, um carro capotou próximo ao cruzamento com a Avenida Ipiranga, no sentido Sul-Norte.

O acidente também foi por volta das 4h. O veículo, um Honda Civic preto, colidiu contra uma árvore e depois capotou.