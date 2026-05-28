Homem é preso após bater carro contra fachada de padaria no bairro Floresta, em Porto Alegre

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (28) após colidir o carro contra a fachada de uma padaria no bairro Floresta, na zona norte de Porto Alegre, e causar danos materiais ao estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 4h30min, no cruzamento das ruas Dr. Timóteo e Cristóvão Colombo.

O motorista dirigia uma SUV Mitsubishi quando perdeu o controle do veículo e atingiu o imóvel da esquina. Com o impacto, a fachada da padaria ficou destruída. Uma banca de revistas em frente ao estabelecimento também foi atingida.

Após o acidente, o motorista permaneceu no local para trocar um pneu furado, momento em que foi flagrado por equipe de segurança privada, que acionou a Brigada Militar.

O suspeito chegou a fugir, mas foi localizado e abordado pelos policiais na Avenida Pernambuco. Ele foi preso e encaminhado para os procedimentos legais.