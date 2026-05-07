Histórica galeria do centro de Porto Alegre aprova transformação de salas vazias em apartamentos

Assembleia de condôminos ocorreu nesta quinta-feira (7). Paulo Rocha / Agência RBS

Após sete décadas de existência e uma história marcada pelo comércio e pela prestação de serviços, a Galeria do Rosário poderá receber moradores fixos. A mudança foi aprovada em assembleia geral de condôminos nesta quinta-feira (7). A proposta recebeu o aval unânime de 122 proprietários de unidades, presentes na votação ou representados via procuração.

Inaugurada em 1955, a Galeria do Rosário tem 22 andares e 575 unidades. Porém, 42% das salas estão desocupadas. A inadimplência do condomínio é de 22%, segundo a administração.

Para viabilizar o uso misto da estrutura, foi deliberada nesta quinta atualização de pontos do regimento interno. Entre as novas obrigações está a necessidade de contar com respaldo de um engenheiro para a transformação das unidades comerciais em apartamentos.

— Foi uma grande vitória, uma mudança muito grande. Nós temos muitas unidades desocupadas há muito tempo, precisamos fazer reformas na fachada e agora acho que tudo isso vai ficar mais viável — diz Denise Oliveira, proprietária de duas salas comerciais na galeria.

Entre outras regras aprovadas, está a limitação de moradores por unidades. Salas com até 25 metros quadrados poderão ter até dois residentes fixos. Já as unidades entre 26 e 40 metros quadrados, até três moradores. Salas entre 41 e 60 metros quadrados, até quatro habitantes. Regras para obras e para o acesso de visitantes e entregadores fora do horário comercial também foram deliberados.

— O condomínio Nossa Senhora do Rosário é o primeiro a fazer isso (a mudança para uso misto). É uma baita oportunidade para aquelas pessoas que moram longe, que hoje vão poder morar no centro de Porto Alegre, onde existe acesso fácil ao transporte, tu estás perto de onde trabalha, onde a alimentação é muito mais barata — avalia o síndico da galeria do Rosário, Sérgio Jentchmin.

Após a aprovação em assembleia, a administração da galeria vai solicitar nova avaliação do Corpo de Bombeiros, em razão do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). A prefeitura também terá de ser comunicada.

A mudança histórica é resultado de recentes alterações legais de Porto Alegre. Entre as normas, a instituição do decreto municipal 21.393 de 2022 e da lei 13.681, aprovada pela Câmara Municipal em 2023, que autoriza a habitação de salas comerciais no Centro.