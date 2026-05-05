Porto Alegre

Patrimônio histórico
Notícia

Há 20 anos sem manutenção, prédio da antiga Confeitaria Rocco agoniza; partes da fachada podem desabar

Prefeitura declara ter obtido financiamento internacional para restaurar o imóvel e promete edital para início das obras no segundo semestre

André Malinoski

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