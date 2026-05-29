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Notícia

Guarda Civil Metropolitana reforça efetivo com formatura de 97 novos agentes

Grupo terá dois focos: combater furto de fios em residências e comércios, além de atuar no patrulhamento de shows e atividades culturais 

Isabela Daudt*

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