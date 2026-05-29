Guarda Civil Metropolitana reforça efetivo com formatura de 97 novos agentes

Solenidade aconteceu nesta manhã no Parque Harmonia. Isabela Daudt / Agência RBS

Solenidade no Parque Harmonia, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (29), marcou a conclusão do curso de 97 novos agentes no curso de formação da Guarda Civil Metropolitana. Eles vão atuar no patrulhamento em todas as regiões da Capital.

Os formandos vão se juntar à corporação, que até então contava com 330 guardas. Segundo o prefeito Sebastião Melo, o efetivo tem dois focos principais. Um deles é o combate ao furto de fios em residências e comércios.

— Temos de integrar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também e a Receita Estadual. Porque esse fio que está sendo furtado nas nossas casas, nos nossos comércios, está indo para alguma casa, algum depósito, e tem uma direção que é São Paulo, e parece que está todo mundo cego e ninguém está vendo isso — afirmou Melo.

Outro objetivo do efetivo é atuar no patrulhamento de shows e atividades culturais que ocorrem em Porto Alegre. Os agentes vão fiscalizar a abordagem dos flanelinhas nesses dias de movimento.