Porto Alegre

Furto de cabos de energia
Notícia

Abastecimento de água é normalizado em Cachoeirinha; 10 bairros foram afetados

Serviço foi retomado por volta das 14h deste domingo (31). Em nota, Corsan afirma que registrará ocorrência policial

Jovana Dullius

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