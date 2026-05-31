Abastecimento de água é normalizado em Cachoeirinha; 10 bairros foram afetados

Dez bairros de Cachoeirinha amanheceram neste domingo (31) sem abastecimento de água. Conforme a Corsan, um furto de cabos de energia durante a madrugada na Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT), localizada no bairro Vista Alegre, causou o transtorno. Ainda de acordo com a Companhia, o serviço foi normalizado por volta das 14h.
A operação ficou comprometida e causou interrupção no abastecimento nos seguintes bairros:
- Caetanos
- Campo Belo
- Chácara das Rosas
- Fátima
- Fazenda Esperança
- Granja Esperança
- Jardim do Bosque
- Obedy
- Vila Anair
- Vista Alegre
Serviço foi retomado no início da tarde
De acordo com a Corsan, equipes foram substituindo os equipamentos para restabelecer o funcionamento da unidade, concluído às 14h.
Em nota, a Corsan afirmou que registrará ocorrência policial e que vai colaborar com as investigações.
Para outras informações, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento:
- Aplicativo Corsan
- Site da Corsan
- WhatsApp: (51) 99704-6644
- Ligação gratuita: 0800-646-6444