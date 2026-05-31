Abastecimento de água é normalizado em Cachoeirinha; 10 bairros foram afetados

Vila Anair foi um dos bairros de Cachoeirinha afetados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dez bairros de Cachoeirinha amanheceram neste domingo (31) sem abastecimento de água. Conforme a Corsan, um furto de cabos de energia durante a madrugada na Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT), localizada no bairro Vista Alegre, causou o transtorno. Ainda de acordo com a Companhia, o serviço foi normalizado por volta das 14h.

A operação ficou comprometida e causou interrupção no abastecimento nos seguintes bairros:

Caetanos

Campo Belo

Chácara das Rosas

Fátima

Fazenda Esperança

Granja Esperança

Jardim do Bosque

Obedy

Vila Anair

Vista Alegre

Serviço foi retomado no início da tarde

De acordo com a Corsan, equipes foram substituindo os equipamentos para restabelecer o funcionamento da unidade, concluído às 14h.

Em nota, a Corsan afirmou que registrará ocorrência policial e que vai colaborar com as investigações.

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