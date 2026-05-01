Fiéis fazem procissão para Nossa Senhora do Trabalho na zona norte de Porto Alegre; saiba origem da celebração 

Uma procissão para a Nossa Senhora do Trabalho ocorreu na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (1°). O trajeto terminou em frente à Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho, na Vila Ipiranga.

Por volta das 7h, em frente à igreja, já ocorriam os preparativos para a celebração, com montagem do altar e do telão. Às 8h10min, os fiéis começaram a chegar ao ponto de início da procissão, no lar de idosos Residencial Vovó Franciosi, na Rua Tenente Ary Tarragô.

Uma das fiéis que aguardavam o início da celebração — que começou às 9h — era a estudante Amanda Araujo, 35 anos, moradora de Porto Alegre. Ela conta que a missa de Nossa Senhora do Trabalho foi uma das últimas em que conseguiu ir junto à mãe, já falecida. Na ocasião, o padre fez a tradicional benção das carteiras de trabalho. Sem o documento, Amanda ergueu a carteira de motorista de moto, desejando conseguir tirar a licença para dirigir carro.

— Em agosto, eu estava fazendo a aula de carro, passei na frente da igreja e, na prova, fui aprovada — lembra. E completa:

— Vim na procissão hoje por um motivo diferente: quero um estágio na minha segunda graduação, que é Química. Está bem difícil a empregabilidade. Eu tenho uma primeira graduação e um mestrado e estou desempregada, então estou pedindo uma oportunidade de estágio e tenho muita fé de que Nossa Senhora vai me atender.

Emocionada durante a procissão, a aposentada Maria Nailor Scherer, 72 anos, moradora da Capital, caminhava junto ao neto. Entre os pedidos, vó Naná, como é conhecida entre os fiéis da paróquia, disse buscar paz.

— Não tem como a gente não amar essa mãe — afirmou, em referência à Nossa Senhora.

A caminhada seguiu por avenidas como Alberto Pasqualini e Benno Mentz. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) monitoraram o trânsito durante o percurso.

A procissão se encerrou por volta das 10h, em frente à paróquia, com uma missa ao livre.

Por que Nossa Senhora do Trabalho?

Responsável pela Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho, o pároco Antônio Francisco de Melo Viana explica que o título de Nossa Senhora do Trabalho foi atribuído a Nossa Senhora pelo fundador da congregação dos Servos da Caridade, Luís Guanella.

O objetivo, segundo o padre, era de que os trabalhadores pudessem ter esperança e confiança de que, apesar das dificuldades enfrentadas, não estavam sozinhos, pois tinham quem zelasse por eles.

— Nossa Senhora do Trabalho nasce aí para que esses trabalhadores tenham confiança de que tudo é possível quando nós verdadeiramente cremos. Somos capazes de superar dificuldades e problemas, e hoje em dia também não é diferente — destaca.

Segundo o pároco, no local, os fiéis costumam pedir por trabalho, mas também por saúde, auxílio para dificuldades familiares, físicas e psicológicas e proteção.