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"Foi como meu pai pagou minha faculdade", diz filha de dono de chaveiro atingido por incêndio no bairro Petrópolis

Uma padaria e uma lanchonete também foram destruídas pelas chamas nesta terça-feira. Perícia ainda avalia prejuízos

Sofia Lungui

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