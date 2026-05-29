Porto Alegre

Doce sucesso
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Festivais de fatias de torta viram tendência e atraem filas em Porto Alegre; veja onde encontrar

Eventos realizados por confeitarias, padarias e supermercados permitem experimentar variedade de sabores

Camila Bengo

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