Festivais de fatias de torta viram tendência e atraem filas em Porto Alegre; veja onde encontrar

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As filas começam antes mesmo da abertura. Tem quem leve cadeira de praia, chimarrão e passe horas esperando para garantir os sabores preferidos de torta nos chamados "festivais de fatias", tendência que se espalhou por padarias, confeitarias e supermercados de Porto Alegre.

Os eventos costumam ocorrer em dias específicos, geralmente aos sábados ou domingos. A ideia é que, durante o festival, em vez de comprar uma torta inteira com um único sabor, o cliente possa escolher entre dezenas de opções vendidas de maneira fracionada, em fatias generosas que podem pesar mais de 500g — e podem ou não ser acompanhadas por uma cobertura extra.

A proposta virou febre e está movimentando estabelecimentos de diferentes regiões da cidade (veja, ao final, onde encontrar).

No Super Pandia, mercado do bairro Sarandi, na Zona Norte, o festival se tornou estratégico também para a recuperação econômica após a enchente de maio 2024 — cujos impactos ainda são sentidos.

— Fomos duramente atingidos — conta Heloisa Ambrosini, sócia do mercado e confeiteira responsável pela padaria. — Então, começamos a buscar alternativas e a implementar novidades que pudessem atrair novos clientes.

Heloisa Ambrosini, sócia do Super Pandia, diz que festival se tornou estratégico para a recuperação econômica. Renan Mattos / Agencia RBS

De todas as tentativas feitas pelo estabelecimento, nenhuma deu tão certo quanto o evento para a venda das tortas, diz a empresária. Já na primeira edição, em março, 390 fatias foram comercializadas em um dia — bem mais do que o local costumava vender em uma semana.

O número foi saltando exponencialmente nas datas seguintes, até se chegar ao recorde de mais de mil fatias vendidas na última edição, realizada neste mês.

— O festival fez o nosso faturamento se aproximar do que era antes da enchente. Pessoas de outros bairros vêm por conta do festival e acabam comprando também outras coisas do mercado — conta Heloisa.

Variedade de sabores

Os eventos são realizados em sábados específicos do mês, informados previamente aos clientes por meio das redes sociais. Cerca de 20 sabores de tortas são disponibilizados no festival.

Entre as variedades mais procuradas estão mousse de maracujá com chocolate, brownie com Nutella e morangos, e brigadeiro com leite Ninho, além de versões clássicas como Marta Rocha.

Cada fatia custa R$ 15, valor que já inclui uma cobertura extra opcional, com calda de chocolate ou leite Ninho.

— Em um dia normal da padaria, a gente não consegue trabalhar com tantos sabores ao mesmo tempo. Já no festival, nos organizamos para oferecer opções diferentes, e as pessoas podem experimentar várias combinações. Acho que a variedade é o que atrai — explica Heloisa.

Alta procura

A procura pela variedade de sabores de tortas se repete na Consuela’s, confeitaria do bairro Santana, na região central de Porto Alegre. O local aderiu à tendência dos festivais de fatias no final de abril e, desde então, já realizou três edições — todas elas com alta procura.

— Começamos com uma produção de 450 fatias. Depois, subimos para 600, mas ainda não conseguimos encontrar a quantidade suficiente para atender o público que vem para o evento. Tivemos filas enormes e, mesmo fazendo essa grande quantidade, algumas pessoas ficaram sem — conta a proprietária Bibiana Loureiro.

Por lá, os festivais ocorrem em sábados ou domingos específicos, que também são comunicados pelas redes sociais. Os eventos se iniciam sempre à tarde, mas clientes começam a formar fila ainda pela manhã.

— Eu sugeri nas redes sociais, brincando, que o pessoal trouxesse cadeira de praia e chimarrão, porque poderia ter fila. E as pessoas realmente têm vindo com cadeira e chimarrão (risos). Isso está sendo muito legal — comenta Bibiana.

A confeiteira diz que passou meses acompanhando conteúdos sobre festivais de fatias nas redes sociais antes de decidir implementar o formato — que começou a fazer sucesso primeiro nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.

— Comecei a perceber que tinha potencial para virar tendência aqui também, então, conversei com a minha clientela para entender se teria demanda.

A proprietária da Consuela's, Bibiana Loureiro, conta que eventos são à tarde, mas filas começam ainda pela manhã. Arquivo pessoal / Consuela's

Proximidade com o público

A sondagem prévia tem explicação. Para dar conta da produção de tantas tortas, a confeitaria precisou reorganizar a operação interna, de modo que fosse possível preparar as delícias vendidas no festival sem interferir nas outras demandas de loja e delivery.

Na semana do evento, duas pessoas da equipe ficam totalmente dedicadas à produção das tortas — que, antes, eram vendidas somente inteiras e mediante encomenda, com valores entre R$ 110 e R$ 300. Já no festival, as fatias custam R$ 30 ou R$ 57 no combo com duas unidades.

Bibiana afirma que, além de trazer retorno financeiro, o evento acabou resgatando uma característica importante para a marca: a proximidade com o cliente.

— A Consuela’s nasceu como uma foodbike que vendia em feiras de rua. Com a pandemia, crescemos no delivery e acabamos perdendo um pouco dessa convivência presencial. O festival nos trouxe isso de volta. Tem sido muito gostoso poder conversar com os clientes e ver a reação das pessoas ao provar os nossos doces — afirma.

Tendência passageira ou duradoura?

Apesar do sucesso, a proprietária da Consuela's projeta que a febre dos festivais de fatias irá passar em algum momento.

— Acredito que vá durar mais um tempo, mas vejo como uma tendência que tem prazo de validade, assim como outras que também apareceram. Vamos aproveitar enquanto faz sentido para o público.

Para a chef Cátia Leal, professora do Senac RS, o formato deve durar mais do que outras tendências que também agitaram a área da confeitaria recentemente, a exemplo do "morango do amor". Isso porque, no entendimento dela, a proposta de degustação múltipla cria no consumidor um interesse que não se esgota na primeira compra.

— É um modelo que incentiva o retorno das pessoas, porque há esse desejo de experimentar todos os sabores. Não é uma dinâmica para ser realizada diariamente, mas pode continuar funcionando muito bem em datas pontuais e planejadas — analisa.

A dica da especialista é para que os estabelecimentos invistam na produção de recheios-base versáteis, que possam ser adaptados para diferentes sabores. Além disso, vale prestar atenção no que está sendo pedido pelos clientes, para não investir em opções que possam não ter demanda.

— O segredo é o planejamento, a percepção do que o público está buscando e a capacidade de se diferenciar. Há muita possibilidade de faturamento em tendências como esta, e o desafio do empreendedor é não ser apenas mais um e conseguir oferecer ao cliente uma experiência que vá além do sabor — orienta.

Onde tem festival de fatias em Porto Alegre?

Veja alguns dos locais que realizam o evento para venda de tortas na Capital: