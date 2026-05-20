Fã e empreendedor gaúcho estampa camisetas da Fresno antes do show: "Me senti parte desse momento histórico"

No último sábado (16), milhares de fãs da Fresno realizaram um sonho em comum ao assistirem a um show gratuito da banda no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. No entanto, o sonho do empreendedor Thiago Pereira começou a ser realizado um dia antes, na sexta-feira (15).

Em menos de 24 horas, Thiago — também fã da Fresno — estampou 119 camisetas temáticas da banda para serem vendidas no dia do show. A demanda surgiu de última hora, foi um sucesso entre o público e marcou o fim de semana do empreendedor gaúcho, dono da Mouse Serigrafia junto com o sócio Augusto Abreu.

Loja da Fresno na Capital

Poucos dias antes do show, a banda Fresno abriu uma loja temporária na cervejaria 4Beer, no 4° Distrito: a Fresno 1999. A loja pop-up foi estabelecida para vender itens temáticos da banda, incluindo uma camiseta estampada em homenagem à Porto Alegre.

A ideia da camiseta surgiu de Lucas Silveira, vocalista e guitarrista da Fresno. Porém, ainda havia um obstáculo para ser superado: o tempo. Conforme Ariana Martins, coordenadora de produtos da Fresno 1999, o "prazo para a produção já chegou bem apertado".

Com menos de uma semana para o dia do show, foram produzidas 200 camisetas em São Paulo e enviadas para Porto Alegre. O sucesso foi imediato. Somente de sexta-feira para sábado, cerca de 2 mil pessoas passaram pela Fresno 1999 e 1.115 vendas foram efetuadas, segundo a coordenadora.

O volume alto das vendas foi otimista, mas outro problema surgiu quando o estoque esvaziou. É então que Thiago e a Mouse Serigrafia entram na história.

De última hora

Ariana entrou em contato com algumas pessoas para encontrar quem pudesse auxiliar na estamparia de mais camisetas. E assim chegou no Thiago.

Com o contato do empreendedor porto-alegrense em mãos, Ariana acertou detalhes para a produção de mais camisetas , que deveriam ser entregues em menos de 24 horas.

— O Thiago super abraçou a ideia e passou a madrugada na produção de mais 119 peças pra atender nossa demanda do dia seguinte de loja. — relatou Ariana.

Do underground à Redenção

Fã da Fresno desde a adolescência, Thiago fez da madrugada em que passou estampando as mais de cem camisetas um momento especial. Após ter recebido a ficha técnica do produto e preparado a estampa feita pelo gestor de arte Arthur Traldi no computador, o trabalho começou a ser produzido às 20h de sexta para ser entregue antes das 11h30min de sábado, na loja pop-up.

Tanto a esposa de Thiago quanto os amigos do empreendedor o acompanharam noite adentro, ouvindo Fresno "bem alto" enquanto trabalhavam. O processo "suado e divertido" se estendeu pela madrugada, mas todo o cansaço valeu a pena quando chegou a hora da entrega das camisetas:

— Chegando lá (na loja) para a entrega, já havia uma fila de fãs que aguardavam a abertura da loja. Eles comemoraram a nossa chegada, nos sentimos um pouquinho rockstar também, pois eles comemoraram que teriam a oportunidade de levar para casa a camiseta especial do show de Porto Alegre.

Com as camisetas entregues, era hora de se preparar para o show. Segundo Thiago, a noite de sábado foi de "realizações":

— Eu tinha acabado de passar horas estampando as camisetas da banda que eu mais me identifico, junto da minha esposa e de amigos muito queridos. Apesar do cansaço, dor na lombar, ficamos bem próximo ao palco, cantamos todas as músicas, nos emocionamos e ainda ficamos contando as camisetas produzidas pela Mouse que iam passando no parque. Me senti um pouco parte desse momento histórico.

A Mouse Serigrafia

Antes de fundar a Mouse Serigrafia (@mouseserigrafia), em 2015, Thiago trabalhava com "bandas no circuito underground de Porto Alegre". Para unir seu interesse pelas bandas ao novo empreendimento, ele criou a Mouse e, com o apoio de amigos, passou a estampar camisetas para bandas como Doyoulike?, Suerte e The Tape Disaster.

Hoje, além de ter produzido camisetas para a Fresno, Thiago também fornece peças para a Produto Oficial, "uma iniciativa que representa as maiores bandas de rock do Estado", como Nenhum de nós, Comunidade Ninjitsu, Vera Loca, Acústicos & Valvulados.

Com a repercussão de seu trabalho à Fresno, Thiago viu sua realidade mudar abruptamente. Quando contou sua história em um vídeo publicado no Instagram, o empreendedor se surpreendeu com a "enxurrada de carinho" que recebeu do público:

— Eu sabia que meus amigos mais próximos ficariam felizes por mim e pela Mouse, mas não esperava essa enxurrada de carinho vindo de amigos mais distantes, clientes e até do próprio Lucas (Silveira), que comentou e repostou a publicação.

A realização desse sonho corrido marcou o fim de semana de Thiago e a história da Mouse. Enquanto assistia ao show de sua banda preferida no sábado, em meio a tantos outros fãs que usavam camisetas estampadas, o empreendedor soube que havia encontrado sua "hora certa" para realizar um sonho.

— O Lucas falou diversas vezes no show sobre aquele momento ser a realização de um sonho, e também sobre a paciência de esperar a hora certa para colhermos os frutos do nosso trabalho. E traço esse paralelo com a história que vivi, um fã realizando o sonho de trabalhar para uma banda que gosta muito.