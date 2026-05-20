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Fã e empreendedor gaúcho estampa camisetas da Fresno antes do show: "Me senti parte desse momento histórico"

Em menos de 24 horas, foram produzidas e entregues 119 camisetas extras para suprir a alta demanda por produtos da banda

Laura Bender*

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