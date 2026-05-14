Porto Alegre

Novas regras
Notícia

O que muda na prática: especialistas avaliam impactos do Plano Diretor aprovado em Porto Alegre

Segunda etapa da revisão das normas urbanísticas do município foi aprovada nesta última quarta-feira (13)

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS