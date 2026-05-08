EPTC avalia uso de temporizadores em cruzamentos com radares em Porto Alegre

Radares começaram a ser instalados este ano em cruzamentos da Capital. Gustavo Roth / EPTC

A presença dos novos radares que multam quem passa no sinal vermelho em cruzamentos de Porto Alegre tem gerado debate entre motoristas sobre a necessidade de temporizadores nas sinaleiras. A demanda chegou até a Empresa Pública de Trânsito e Circulação (EPTC), que avalia a instalação da estrutura junto aos cruzamentos, mas ainda vê com cautela essa possibilidade.

— Estamos fazendo estudos em cada um dos pontos onde foram instalados os radares. Por enquanto, estamos somente avaliando — afirma o diretor da EPTC, Carlos Pires.

Os chamados popularmente de "caetanos" são radares que multam veículos que passam o sinal vermelho durante o dia em cruzamentos da Capital, além de fiscalizar a velocidade da via. Os temporizadores pedidos por motoristas são uma espécie de cronômetro que faz contagem regressiva antes do sinal abrir ou fechar.

Motoristas acelerando ainda mais

Para o diretor, porém, mesmo que fossem instalados, os temporizadores não seriam solução.

— Eu sempre faço uma pergunta: para que serve o "amarelo"? Ou seja, já existe esse sinal para avisar o motorista de que o semáforo vai fechar. Acreditamos que, se houvesse temporizadores, teríamos casos de motoristas acelerando ainda mais para tentar passar no verde a tempo, o que aumentaria o risco de multa — avalia Pires.

Leia Mais Caetanos vão multar quem cruzar o sinal vermelho para passagem de ambulância? Saiba o que diz a EPTC

A análise do diretor vai ao encontro da opinião mais técnica. Professor do Laboratório de Sistemas de Transportes (Lastran) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fernando Michel acredita que sinaleiras com temporizadores poderiam aumentar a ansiedade e até mesmo apresentar riscos:

— Hoje eu já tenho o amarelo, que está me avisando que eu tenho que diminuir a velocidade. Se eu conseguir minimizar isso, eu não crio o risco de cruzar no vermelho. Então, o temporizador não faz sentido nesse processo. Inclusive, poderia até oferecer risco, porque as pessoas estão ansiosas dentro do trânsito, e o temporizador vai virar um "quilômetro de arrancada". Talvez a pessoa comece a acelerar ou a andar até antes do que o normal.

Velocidade reduzida em cruzamentos

Desde o começo da instalação dos caetanos em avenidas da Capital, a reportagem de trânsito da Rádio Gaúcha observou a intensificação de congestionamentos nos cruzamentos que receberam os equipamentos. Em alguns deles — como no caso das avenidas Aparício Borges e Oscar Pereira, na Zona Sul, e da Avenida Farrapos com a rua Santo Antônio, no Centro —, há queixas de motoristas.

— Sim, estamos registrando mais casos de lentidão que passaram a ocorrer nesses pontos. No cruzamento da Avenida Protásio Alves com a Rua Vicente da Fontoura, por exemplo, nós fizemos alterações no tempo do sinal verde, para deixar que a Vicente flua melhor. Mesmo assim, prefiro mil vezes um pouco mais de fila no sinal do que acidentes. E, neste caso, não tivemos mais ocorrências ali desde a instalação — afirma Carlos Pires.

Balanço

Em abril, a EPTC apresentou o primeiro balanço das multas registradas pelos caetanos. As infrações ocorreram no período de 1º a 31 de março de 2026. No período analisado, 772 infrações foram cometidas no cruzamento da Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protásio Alves e na Avenida Princesa Isabel com a Avenida Bento Gonçalves.