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EPTC avalia uso de temporizadores em cruzamentos com radares em Porto Alegre

Órgão de trânsito, contudo, pondera que medida pode fazer com que motoristas acelerem mais para cruzar vias

Ian Tâmbara

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