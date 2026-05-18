Porto Alegre

Recuperação
Notícia

Entre lojas vazias e novas apostas, Centro Histórico tenta se reinventar após pandemia e enchente

Bairro tem alta de lojas disponíveis para locação e redução de alvarás ativos. Mudança de perfil prevê retorno de moradores e novos investimentos

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS