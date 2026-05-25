Porto Alegre

Novos "donos"
Notícia

Empresa vencedora do edital recebe chaves do Viaduto Otávio Rocha e inicia ocupação de lojas revitalizadas

Após três anos e meio de obras, permissionários darão início à seleção de interessados nos 29 espaços revitalizados do local

Paulo Rocha

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