Porto Alegre

Superlotação
Notícia

Emergência do Hospital São Lucas da PUCRS opera com 480% da ocupação; veja situação em Porto Alegre

Todas as quatro emergências SUS em hospitais de alta complexidade na Capital também se encontram acima do limite

Guilherme Milman

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