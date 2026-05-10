Emendas ao Plano Diretor de Porto Alegre  propõem mais construções em áreas de predomínio verde e causam polêmica

Câmara quer concluir análise de emendas até o dia 13. Fernando Antunes/CMPA / Divulgação

Duas emendas à lei de uso e ocupação do solo, que faz parte da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, causam polêmica na Câmara de Vereadores, com divisão inclusive na base aliada. As propostas de alterações do texto assinadas em conjunto pelos vereadores Idenir Cecchim (MDB), líder do governo, e Moisés Borboza (PSDB), presidente da Câmara, permitem construção de maior volume e adensamento em áreas que hoje são predominantemente verdes, para as quais o projeto enviado pela prefeitura prevê a manutenção das atuais características, com destinação sobretudo para sítios, chácaras ou espaços de vegetação. Uma das áreas em discussão fica no Lami, no Extremo Sul, e outra na região da Lomba do Pinheiro.

Como os vereadores fizeram um acordo para encerrar a votação das emendas e do texto principal da lei até quarta-feira (13), a avaliação nos bastidores é de que as propostas podem tensionar os debates na Câmara.

A lei propõe a criação de 16 padrões de uso do solo para as diferentes regiões da Capital. Esses padrões, chamados de Zonas de Ordenamento Territorial (ZOT), definem características como tamanho mínimo de lote, altura máxima de edificações, afastamentos e atividades econômicas permitidas. Cada região e eixo viário da cidade foi classificado em uma ZOT, o que é determinante para os modelos construtivos permitidos e vedados para o futuro.

Lami

Emenda 70 trata de trecho à beira do Guaíba. Reprodução / Câmara de Porto Alegre

A emenda 70 prevê transformar o enquadramento de uma área do Lami, à beira do Guaíba, próxima da Estrada Otaviano José Pinto. A porção de terra, cuja extensão não é informada na emenda de Cecchim e Moisés, ficou classificada no texto original na ZOT 16. O padrão exige lotes de, no mínimo, dois hectares e edificações limitadas a nove metros de altura. É uma característica compatível com sítios e chácaras.

A proposta de Cecchim e Moisés altera a classificação para ZOT 4, que permite lote mínimo de 125 metros quadrados e altura máxima de 18 metros. Se aplicada, a proposta dos parlamentares abre espaço para construções mais elevadas e em maior quantidade de terrenos.

Lomba do Pinheiro

Emenda 73 propõe criar novo loteamento na Lomba do Pinheiro. Reprodução / Câmara de Porto Alegre

A emenda 73 propõe modificar a regra para uma área ampla, superior a 200 hectares, na Lomba do Pinheiro, mas é tomada de verde, fora do eixo urbano e habitado. No texto original, a prefeitura classificou a região na ZOT 15, com lote de tamanho mínimo de dois hectares e nove metros de altura, no máximo, para edificações. A emenda dos vereadores pretende modificar para ZOT 1, com terrenos de pelo menos 150 metros quadrados, mantendo os nove metros de altura da edificação. Neste caso, a mudança permitiria ocupar a região com a criação de uma comunidade de pequenos lotes, em vez de sítios ou áreas verdes.

— É uma área para se fazer loteamento popular. É até de interesse social, dá para fazer empreendimento do Minha Casa, Minha Vida. Tem espaço e podemos desenvolver aquela área — defende Cecchim.

Leia Mais Acordo entre vereadores define data para o fim da votação sobre Plano Diretor de Porto Alegre

A oposição é crítica da urbanização das áreas que se mantêm verdes.

— São emendas que ampliam o processo de devastação ambiental. Nestes casos, o debate não é a altura, mas a urbanização de zonas que funcionam como estoques ambientais, cumprem papel de preservação, manutenção dos microclimas e auxiliam o enfrentamento das emergências climáticas — diz a vereadora Juliana de Souza (PT).

Subemendas

Em 2025, depois do envio das duas leis que modificam o Plano Diretor de Porto Alegre para a Câmara, os vereadores se reuniram em uma comissão especial para analisar o tema. Foi nesse período de estudo que os parlamentares protocolaram as suas propostas de alteração do texto e as submeteram à avaliação dos relatores temáticos, que podiam aprovar, rejeitar ou apresentar uma alternativa em subemenda.

As propostas de Cecchim e Moisés ficaram com o vereador Marcos Felipi (PP), relator do eixo de "estrutura, infraestrutura e desempenho". Ele apresentou subemendas para restringir as flexibilizações pretendidas pelos colegas nas emendas 70 e 73.

No caso do Lami, Marcos Felipi propôs classificar a área na ZOT 1. Esse selo permitiria o parcelamento do solo em lotes de pelo menos 150 metros quadrados e com altura limite de construções em 9 metros. Os terrenos, de acordo com a subemenda, teriam de ser 25 metros quadrados maiores e a altura das edificações cairia pela metade em relação à pretensão de Cecchim e Moisés.

— Desde o início, tenho seguido a orientação da parte técnica. O projeto original chegou muito bem fundamentado e será uma vitória mantermos a espinha dorsal do Plano Diretor. Entendo que a subemenda é um meio termo, uma alternativa mais dentro do contexto do texto original — diz Marcos Felipi, que redigiu as propostas alternativas com auxílio de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Neste sábado (9), Cecchim afirmou que está "de acordo" com a subemenda que restringe a flexibilização pretendida na emenda 70.

A situação é diferente na emenda 73, que trata da região da Lomba do Pinheiro. Desde o início da discussão do Plano Diretor, a prefeitura de Porto Alegre defende o adensamento e mais construções em regiões onde já há estrutura de serviços públicos e habitação instalada. Essa lógica expressa uma limitação à urbanização de áreas verdes, que poderiam levar à redução de ambientes naturais e demandariam investimentos públicos para levar oferta de água, esgoto, avenidas, iluminação, saúde e educação, entre outros serviços.

A subemenda de Marcos Felipi não acata o perímetro pretendido por Cecchim e Moisés para permitir mais espaço para a construção na Lomba do Pinheiro. Como alternativa, o relator temático propôs na subemenda ampliar a ocupação urbana em um trecho já habitado, próximo da Rua Adão Correa, também na Lomba do Pinheiro, mas relativamente distante da área demarcada na emenda de Cecchim e Moisés.

— Não sei se o Marcos Felipi entendeu a nossa intenção. Vou conversar com ele na segunda-feira. Não existem muitas discordâncias — pondera Cecchim, defendendo sua proposta.