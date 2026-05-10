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Emendas ao Plano Diretor de Porto Alegre  propõem mais construções em áreas de predomínio verde e causam polêmica

Intenção dos vereadores Idenir Cecchim e Moisés Barboza é mudar texto para incentivar urbanização de partes do Lami e da Lomba do Pinheiro

Carlos Rollsing

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