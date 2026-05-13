Porto Alegre

Transição profissional
Notícia

Em busca da reinvenção na carreira: saiba como foi a 2ª edição do Summit Empreender 40+ em Porto Alegre

Realizado no Teatro Bourbon Country, o evento desta quarta-feira (13) atraiu pessoas de diferentes segmentos interessadas nas histórias inspiradoras dos painelistas

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS