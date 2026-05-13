Em busca da reinvenção na carreira: saiba como foi a 2ª edição do Summit Empreender 40+ em Porto Alegre

Plateia lotada no Teatro Bourbon Country, na Capital. Jeff Botega / Agencia RBS

A 2ª edição do Summit Empreender 40+ reuniu um público interessado nas trajetórias e desafios de quem experienciou essa virada de chave na carreira. O evento desta quarta-feira (13), realizado no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, atraiu pessoas de diferentes segmentos profissionais.

Idealizado por Fabinho Vargas, Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann, o evento integra o ecossistema Empreender 40+, que surgiu para conectar conhecimento, capacitação, networking e desenvolvimento para profissionais que procuram novos caminhos de carreira após os 40 anos.

Puhlmann elogiou as palestras e disse que o público do Summit Empreender 40+ é composto por dois tipos:

— Temos aquela pessoa que já é empreendedora ou tem vontade de se tornar um empreendedor, sair da CLT e montar a sua empresa. Mas tem o outro público que é a pessoa que vai continuar dentro da sua empresa, mas quer "intraempreender". Para nós isso é fabuloso. O principal recado do Summit é que a sociedade necessita de pessoas maduras para colher o fruto dessa experiência.

O teatro esteve lotado tanto na parte da manhã quanto no período da tarde.

— Conversamos nos corredores e nos bastidores e todos me falaram a mesma coisa: "Fabinho, é impossível sair desse lugar da mesma forma que a gente chegou". Saiu todo mundo impactado com um conteúdo de primeira, de gente que fez, continua fazendo e impactando diretamente o empreendedorismo — avalia Fabinho Vargas.

Reinvenção na carreira

Sócios empreendedores: engenheiro Fermino Charão (D) e advogado Marcus Ávila (E). André Malinoski / Agência RBS

O engenheiro Fermino Charão, de 63 anos, ficou sabendo da iniciativa por meio da empresa onde trabalha. Empreendedor nas áreas da engenharia, do comércio, da advocacia e do ramo de imóveis, o visitante ficou interessado nas palestras.

— O que todo mundo está buscando aqui é como se reinventar em meio a essas mudanças de tecnologias e paradigmas. As palestras têm tudo a ver com isso. O pequeno empreendedor, que é MEI (microempreendedor individual) ou está iniciando, deve ter saído com bastante informação — avalia Charão.

O advogado Marcus Ávila, 48, sócio de Charão, também elogia a proposta direcionada ao público 40+. Conforme relata, procurou absorver conhecimento dos painéis para utilizar nos próprios negócios.

— Hoje, essa troca de experiências é o mais importante. Saber o que está sendo utilizado hoje para desenvolver melhor as empresas e o nosso trato com funcionários e clientes — observa.

Para o jornalista Fábio Almeida, 43, o evento é menos sobre técnicas e mais sobre inspiração.

— Aqui não é sobre a técnica em si para quem está empreendendo. Mas sim sobre ideias vencedoras, inspiração, história e dificuldades de quem empreendeu. Procuro me inspirar, ver novos caminhos e ter uma base do que está por vir. Não cometer os mesmos erros, e se cometer, sair deles — resume.

Painéis chamam atenção do público

Presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky (C). Jeff Botega / Agencia RBS

Na parte da manhã, o presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, e o empresário e sócio da DC Set Group Dody Sirena, dividiram suas experiências com o público no painel Empreendendo a Gente se Entende, sob mediação do publicitário Fábio Bernardi.

No começo da tarde, o jornalista Manoel Soares falou como as empresas podem se aproximar das periferias. Com o tema A Base é o Novo Topo, o painelista abordou a questão do desenvolvimento dos territórios periféricos.

Jornalista Manoel Soares em seu painel. André Malinoski / Agência RBS

— Você não entra lá (na periferia) só buscando consumidor, você entra buscando sócios. Porque existe autoridade de consumo naquele território. Então, na hora que uma galeteria decide inaugurar sua sede na Restinga, ela não precisa levar todo o seu time de trabalho. Ela pode conhecer quem faz massa com frango bem naquele território. Isso impacta depois nos resultados — explanou para os presentes.

O painel Não foi Sorte, Não foi Fácil, Não foi Linear também reuniu grande público. As painelistas Clarissa Brinckmann e Thaís Reali dividiram suas trajetórias de vida, sob mediação de Fátima Torri.

— O empreendedorismo feminino pós-40, para a mulher, é totalmente diferente. Quando uma mulher entra numa empresa, ela carrega útero e ovários. Ou seja, a maternidade junta. Não é uma coisa simples — disse a mediadora antes do bate-papo do trio.

Clarissa Brinckmann avalia que o empreendedorismo 40+ significa, de certa maneira, um recurso de longevidade.

Painel das empreendedoras Clarissa Brinckmann e Thaís Reali, sob mediação de Fátima Torri. André Malinoski / Agência RBS

— A gente se manter com o nosso propósito, missão, motivado e com o coração batendo no que a gente faz, vai nos ajudar a ir mais longe e com mais saúde — assegura.