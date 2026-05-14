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"É muito gratificante": Casa Madre Ana da Santa Casa celebra uma década de acolhimentos

Espaço acolhe pacientes pediátricos e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica vindos do interior do Rio Grande do Sul e de outros Estados do país

André Malinoski

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