Porto Alegre

Haja paciência!
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"É muito cansativo": motoristas passam mais de cinco dias por ano presos no trânsito de Porto Alegre, aponta estudo

Dados do Índice de Tráfego TomTom revelam que Capital teve o segundo maior nível médio de congestionamento do país em 2025

Ian Tâmbara

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Guilherme Milman

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